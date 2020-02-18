Кравец: в хоккей играют настоящие мужчины. Надеемся, так оно и есть
Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги проигранного гостевого матча с «Локомотивом» (1:5).
«Для нашей команды было два хороших периода, мы боролись с сильной команды. Были у нас неоправданные удаления, и третий период не получился. По игре могло и не быть такого счёта. Всё решают мастерство и отношение игроков к своим сменам.
Думаю, в этом сезоне было достаточно моментов, которые отразились на результатах матчей, но мы боремся до конца, и независимо от результатов мы стремимся в плей-офф.
В хоккей играют настоящие мужчины. Надеемся, так и есть. Будем стараться показывать хорошие результаты и двигаться дальше», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
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