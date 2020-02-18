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Хартли: первые 50 минут игры — большое разочарование, в том числе для Гарипова

Хартли: первые 50 минут игры — большое разочарование, в том числе для Гарипова
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от гостевого матча с казанским «Ак Барсом» (3:5).

«Поздравляем «Ак Барс» с заслуженной победой. По игре в первые 50 минут сказать нечего, это большое разочарование, в том числе и для Эмиля Гарипова. Все знают, что для него это был большой матч, и мы не помогли ему, оставив его одного посреди сражения. Завтра другой день, нужно вынести уроки из случившегося.

Гарипов может стать основным вратарём? У нас два первых номера. Нам повезло, не всегда удаётся заполучить посреди сезона отличного вратаря, обладателя Кубка Гагарина, каким является Эмиль Гарипов. У них с Бобковым хорошие отношения, они друзья, нет никакого беспокойства – легко принимать решения и тренировать. Кто бы ни был в воротах, мы знаем, что будет отличная игра и помощь вратаря команде», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

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