Знарок: думаю, что шайбы «Спартака» отменили по делу. Вопросов нет

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (2:3).
«У нас сегодня игра не получилась, а добавить больше и нечего. Не хватило эмоций после поездки? Не в этом дело, хотя игры на выезде были очень сложные. Одна из причин сегодняшнего поражения — то, что состав был неоптимальным.
Отменённые шайбы? Я думаю, что всё по делу. Сегодня всё было нормально, вопросов нет.
Сказалось ли отсутствие Никонцева? Конечно, Толя у нас капитан команды. Не могу пока сказать, выйдет ли он на следующую игру. Через игру выйдет точно, а вот про следующую не могу пока сказать», — приводит слова специалиста официальный сайт «Спартака».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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