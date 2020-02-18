Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Знарок: думаю, что шайбы «Спартака» отменили по делу. Вопросов нет

Знарок: думаю, что шайбы «Спартака» отменили по делу. Вопросов нет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (2:3).

«У нас сегодня игра не получилась, а добавить больше и нечего. Не хватило эмоций после поездки? Не в этом дело, хотя игры на выезде были очень сложные. Одна из причин сегодняшнего поражения — то, что состав был неоптимальным.

Отменённые шайбы? Я думаю, что всё по делу. Сегодня всё было нормально, вопросов нет.

Сказалось ли отсутствие Никонцева? Конечно, Толя у нас капитан команды. Не могу пока сказать, выйдет ли он на следующую игру. Через игру выйдет точно, а вот про следующую не могу пока сказать», — приводит слова специалиста официальный сайт «Спартака».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020