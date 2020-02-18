«Вашингтон» выменял у «Сан-Хосе» защитника Диллона
Американские клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс» совершили обмен. Состав «столичных» пополнил защитник Бренден Диллон, взамен «акулы» получили право выбора во втором раунде драфта 2020 года (ранее полученного «Вашингтоном» у «Колорадо». — Прим. «Чемпионата) и условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний Диллон принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 14 (1+13) баллов при показателе полезности „0“ и 83 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 с половиной минут за матч.
Ранее Диллон в НХЛ также защищал цвета „Даллас Старз“.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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