«Сент-Луис» выменял у «Монреаля» защитника Сканделлу

«Сент-Луис Блюз» приобрёл защитника «Монреаль Канадиенс» Марко Сканделла, сообщается на официальном сайте клуба.

«Монреаль» получит выбор второго раунда драфта в 2020 году и условный четвёртый раунд драфта в 2021 году.

В нынешнем сезоне НХЛ Марко Сканделла провёл 51 матч, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Сканделла провёл 569 игр, забив 42 гола и сделав 94 результативные передач.

Ранее сообщалось, что защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер перенёс инфаркт на скамейке прямо во время матча с «Анахайм Дакс» (матч был остановлен при счёте 1:1 и будет доигран позднее). Игрок успешно перенёс операцию по имплантации кардиовертера-дефибриллятора в медицинском центре Ирвина в Анахайме.