А.Свечников забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» и набрал 55-е очко в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена». На момент написания новости идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 3:1.
19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников на 4-й минуте 2-го периода реализовал большинство с передачи Джастина Уильямса, отметившись резким и точным броском в одно касание из правого круга вбрасывания и сделав счёт 2:1 в пользу своей команды.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Свечникова в текущем сезоне 59 сыгранных матчей, в которых он набрал 55 (24+31) очков и заработал показатель полезности «+17». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 141 матч и набрал 92 (44+48) очка.
- 19 февраля 2020
-
05:40
-
05:26
-
04:50
-
03:45
-
00:00
- 18 февраля 2020
-
23:56
-
23:50
-
23:15
-
23:08
-
22:57
-
22:39
-
22:35
-
22:27
-
22:18
-
22:06
-
21:53
-
21:33
-
21:28
-
21:21
-
21:06
-
20:41
-
20:29
-
20:18
-
20:06
-
19:48
-
19:36
-
19:05
-
18:20
-
18:03
-
17:30
-
17:03
-
16:50
-
16:18
-
15:30
-
15:14