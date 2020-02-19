А.Свечников забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» и набрал 55-е очко в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена». На момент написания новости идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 3:1.

19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников на 4-й минуте 2-го периода реализовал большинство с передачи Джастина Уильямса, отметившись резким и точным броском в одно касание из правого круга вбрасывания и сделав счёт 2:1 в пользу своей команды.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Свечникова в текущем сезоне 59 сыгранных матчей, в которых он набрал 55 (24+31) очков и заработал показатель полезности «+17». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 141 матч и набрал 92 (44+48) очка.