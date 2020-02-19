«Филадельфия» дома крупно обыграла «Коламбус». Проворов и Гавриков – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Флайерз» отличились Кевин Хейз, Шон Кутюрье, Филипп Майерс, Трэвис Конечны и Якуб Ворачек. Автором единственной шайбы «Коламбуса» стал датский нападающий Оливер Бьёркстранд.

23-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты и 49 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

24-летний российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков также не отметился набранными очками, его игровое время составило 21 минуту и 4 секунды, а показатель полезности — «-1».

«Филадельфия Флайерз», набрав 73 очка в 60 матчах, занимает 5-е место в Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» (72) – 8-е.