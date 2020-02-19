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«Филадельфия» дома крупно обыграла «Коламбус». Проворов и Гавриков – без очков

«Филадельфия» дома крупно обыграла «Коламбус». Проворов и Гавриков – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Флайерз» отличились Кевин Хейз, Шон Кутюрье, Филипп Майерс, Трэвис Конечны и Якуб Ворачек. Автором единственной шайбы «Коламбуса» стал датский нападающий Оливер Бьёркстранд.

23-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты и 49 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

24-летний российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков также не отметился набранными очками, его игровое время составило 21 минуту и 4 секунды, а показатель полезности — «-1».

«Филадельфия Флайерз», набрав 73 очка в 60 матчах, занимает 5-е место в Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» (72) – 8-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хейз (Фараби, Конечны) – 03:28' (5x5)   2:0 Кутюрье (Жиру) – 04:30' (5x5)   3:0 Майерс (Санхайм, Обе-Кубель) – 32:32' (5x5)   3:1 Бьёркстранд (Бемстрём, Веренски) – 37:21' (5x4)   4:1 Конечны (Хег, Фараби) – 43:40' (5x5)   5:1 Ворачек (Конечны, Жиру) – 50:14' (5x4)
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