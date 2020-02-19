«Монреаль» уступил «Детройту», ведя 3:1. У Ковальчука «-2» и 5-й матч без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе «Детройта» отличились Робби Фабри, Майк Грин и дублем отметился Андреас Атанасиу. У «Монреаля» — Нейт Томпсон, Джефф Питри и Ник Судзуки.
36-летний российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук в 5-й встрече подряд не набирает очков. В этом матче он провёл на льду 15 минут и 38 секунд и заработал показатель полезности «-2».
«Детройт Ред Уингз», прервав свою 4-матчевую серию поражений, набирает 34 очка в 62 матчах и занимает последнее (16-е) место Восточной конференции. «Монреаль Канадиенс» (62) – 13-е.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Томпсон (Казинс, Байрон) – 05:59' (5x5) 0:2 Питри (Судзуки, Уил) – 16:03' (5x4) 1:2 Фаббри (Манта, Ларкин) – 21:24' (5x5) 1:3 Судзуки (Уил, Татар) – 32:40' (5x4) 2:3 Атанасиу (Бьега, Фильппула) – 45:04' (5x5) 3:3 Грин (Манта, Ларкин) – 50:41' (5x5) 4:3 Атанасиу (Бертуцци) – 54:45' (5x5)
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