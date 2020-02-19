«Монреаль» уступил «Детройту», ведя 3:1. У Ковальчука «-2» и 5-й матч без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Детройта» отличились Робби Фабри, Майк Грин и дублем отметился Андреас Атанасиу. У «Монреаля» — Нейт Томпсон, Джефф Питри и Ник Судзуки.

36-летний российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук в 5-й встрече подряд не набирает очков. В этом матче он провёл на льду 15 минут и 38 секунд и заработал показатель полезности «-2».

«Детройт Ред Уингз», прервав свою 4-матчевую серию поражений, набирает 34 очка в 62 матчах и занимает последнее (16-е) место Восточной конференции. «Монреаль Канадиенс» (62) – 13-е.