Мэттьюс забросил 43-ю шайбу в сезоне, единолично возглавив снайперскую гонку НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них третьей кряду.
В составе «Торонто» одна из заброшенных шайб на счету Остона Мэттьюса. Для Мэттьюса эта шайба стала 43-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он обогнал форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в снайперской гонке НХЛ. Американский нападающий провёл 61 матч в нынешнем сезоне, в активе чешского форварда 42 шайбы в 60 матчах.
Третью строчку в списке снайперов с 40 шайбами занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который сыграл на три матча меньше, чем Мэттьюс. Четвёртое место занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (34 гола в 59 матчах).
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