«Виннипег» с Куликовым и Чибисовым выиграл у «Лос-Анджелеса». У Прохоркина – «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Виннипеге (Канада) на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Виннипега» отличились Дженсен Харкинс, Мэйсон Аплтон, Николай Элерс, Патрик Лайне и дублем отметился Блейк Уилер. У «Кингз» — Мартин Фрк и дубль у Дастина Брауна.

Российские игроки «Виннипега» Дмитрий Куликов и Андрей Чибисов провели на льду 22 минуты 11 секунд и 6 минут 51 секунду соответственно. Оба не отметились набранными очками, завершив встречу с показателями полезности «-1» и «0».

26-летний российский форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин также не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-3». Его игровое время составило 12 минут 40 секунд.

«Виннипег Джетс», набрав 67 очков в 61 матче, занимает 9-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес Кингз» (47) – 15-е.