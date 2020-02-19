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«Виннипег» с Куликовым и Чибисовым выиграл у «Лос-Анджелеса». У Прохоркина – «-3»

«Виннипег» с Куликовым и Чибисовым выиграл у «Лос-Анджелеса». У Прохоркина – «-3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Виннипеге (Канада) на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Виннипега» отличились Дженсен Харкинс, Мэйсон Аплтон, Николай Элерс, Патрик Лайне и дублем отметился Блейк Уилер. У «Кингз» — Мартин Фрк и дубль у Дастина Брауна.

Российские игроки «Виннипега» Дмитрий Куликов и Андрей Чибисов провели на льду 22 минуты 11 секунд и 6 минут 51 секунду соответственно. Оба не отметились набранными очками, завершив встречу с показателями полезности «-1» и «0».

26-летний российский форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин также не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-3». Его игровое время составило 12 минут 40 секунд.

«Виннипег Джетс», набрав 67 очков в 61 матче, занимает 9-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес Кингз» (47) – 15-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Браун (Райан, Копитар) – 00:35' (5x5)   1:1 Харкинс (Лайне, Рослович) – 33:13' (5x5)   2:1 Аплтон (Рослович) – 37:05' (5x5)   3:1 Уилер (Шайфли, Элерс) – 38:33' (5x5)   3:2 Фрк (Кемпе, Картер) – 41:21' (5x5)   4:2 Элерс (Шайфли, Уилер) – 45:49' (5x5)   4:3 Браун (Рой, Копитар) – 55:16' (5x5)   5:3 Лайне (Коннор, Копп) – 57:43' (en)   6:3 Уилер (Пионк, Элерс) – 58:31' (5x5)
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