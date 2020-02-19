Свечников повторил достижение Фрэнсиса 37-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Свечников, продливший результативную серию до восьми матчей. 19-летний форвард стал вторым тинейджером (до наступления 20-летия) в истории франшизы (с учётом выступлений «Хартфорд Уэйлерз») с двумя результативными сериями минимум из восьми матчей в одном сезоне. Андрей повторил достижение Рона Фрэнсиса сезона-1982/1983.
Уроженец Барнаула Андрей Свечников начал юниорскую карьеру в клубе USHL «Максигон Ламберджекс», затем перешёл в «Барри Кольтс» из CHL. В 2018 году он был выбран «Каролиной» на драфте в первом раунде под общим вторым номером.
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