Дубль Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу в матче с «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Автором дубля стал 24-летний российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв. Ещё одну шайбу забросил канадский форвард Джейден Шварц, установивший окончательный счёт встречи – 3:0.
Барбашёв провёл на льду 14 минут и 7 секунд и заработал показатель полезности «+2». Теперь на его счету 24 (9+15) очков в 58 матчах нынешнего сезона с коэффициентом полезности «+3».
Видео первого гола Барбашёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Видео второго гола Барбашёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
27-летний форвард «Дэвилз» Никита Гусев не отметился набранными очками в этом матче, проведя на площадке 14 минут 31 секунду с показателем полезности «-1».
Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил все 17 бросков и оформил 2-й шат-аут в сезоне.
«Сент-Луис Блюз» прервал 5-матчевую серию поражений. На счету лидирующего в Западной конференции клуба 76 очков в 60 матчах. «Нью-Джерси Дэвилз» (54) – 14-й на Востоке.
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