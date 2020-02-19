Крикунов: у Яшкина вроде есть два предложения из НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о выступлении нападающего Дмитрия Яшкина.

«Мы с ребятами привыкли друг к другу, к тому же появился Яшкин, выздоровел Петерссон, сформировалось ударное звено, которое непросто закрыть. Мы заиграли более результативно. Начали делать второе звено, но пока на распутье — пробуем по-всякому. С третьим-то звеном уже определились: Игумнов — Брюквин — Алексеев (он, правда, травмирован). Когда вернутся все травмированные, станем ещё сильнее, сможем варьировать состав.

Как раз первые-то несколько игр Яшкин очков не набирал. Самостоятельно никогда так не натренируешься, как в команде. Дима поработал внутри коллектива, набрал форму – и пошло-поехало. Я ему сказал: «У тебя есть возможность вернуться в НХЛ. Они наверняка смотрят твои матчи за «Динамо». Тут же полно скаутов».

А дальше он сам перестраивался за счёт старания и работы. Молодец, хорошо играет. Сейчас у него вроде есть два предложения из НХЛ», – цитирует Крикунова VTBRussia.