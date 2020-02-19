Крикунов: у Яшкина вроде есть два предложения из НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о выступлении нападающего Дмитрия Яшкина.
«Мы с ребятами привыкли друг к другу, к тому же появился Яшкин, выздоровел Петерссон, сформировалось ударное звено, которое непросто закрыть. Мы заиграли более результативно. Начали делать второе звено, но пока на распутье — пробуем по-всякому. С третьим-то звеном уже определились: Игумнов — Брюквин — Алексеев (он, правда, травмирован). Когда вернутся все травмированные, станем ещё сильнее, сможем варьировать состав.
Как раз первые-то несколько игр Яшкин очков не набирал. Самостоятельно никогда так не натренируешься, как в команде. Дима поработал внутри коллектива, набрал форму – и пошло-поехало. Я ему сказал: «У тебя есть возможность вернуться в НХЛ. Они наверняка смотрят твои матчи за «Динамо». Тут же полно скаутов».
А дальше он сам перестраивался за счёт старания и работы. Молодец, хорошо играет. Сейчас у него вроде есть два предложения из НХЛ», – цитирует Крикунова VTBRussia.
- 19 февраля 2020
-
07:12
-
07:05
-
06:57
-
06:45
-
06:38
-
06:31
-
06:23
-
06:16
-
06:11
-
05:58
-
05:40
-
05:26
-
04:50
-
03:45
-
00:00
- 18 февраля 2020
-
23:56
-
23:50
-
23:15
-
23:08
-
22:57
-
22:39
-
22:35
-
22:27
-
22:18
-
22:06
-
21:53
-
21:33
-
21:28
-
21:21
-
21:06
-
20:41
-
20:29
-
20:18
-
20:06
-
19:48