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Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

У «Каролины» отличились Джордан Стаал, Андрей Свечников, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. Автором единственной заброшенной шайбы у «Нэшвилла» стал Райан Джохансен.

19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший свою 24-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 12 минут 17 секунд и заработал показатель полезности «+1».

Видео гола Андрея Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Свечникова в текущем сезоне 59 матчей, в которых он набрал 55 (24+31) очков и заработал показатель полезности «+17». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 141 матч и набрал 92 (44+48) очка. Его рекордная результативная серия с набранными очками насчитывает уже 8 матчей.

«Каролина Харрикейнз», набрав 72 очка в 59 встречах, занимает 7-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл Предаторз» (65), прервавший 3-матчевую победную серию, — 10-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Уильямс, Фёгеле) – 03:23' (5x5)   1:1 Джохансен (Тинорди, Гранлунд) – 20:48' (5x5)   1:2 Свечников (Уильямс) – 23:45' (5x4)   1:3 Нидеррайтер (Нечас, Хаула) – 28:02' (5x5)   1:4 Ахо (ван Римсдайк) – 44:33' (5x5)
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