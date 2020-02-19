Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

У «Каролины» отличились Джордан Стаал, Андрей Свечников, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. Автором единственной заброшенной шайбы у «Нэшвилла» стал Райан Джохансен.

19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший свою 24-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 12 минут 17 секунд и заработал показатель полезности «+1».

Видео гола Андрея Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Свечникова в текущем сезоне 59 матчей, в которых он набрал 55 (24+31) очков и заработал показатель полезности «+17». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 141 матч и набрал 92 (44+48) очка. Его рекордная результативная серия с набранными очками насчитывает уже 8 матчей.

«Каролина Харрикейнз», набрав 72 очка в 59 встречах, занимает 7-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл Предаторз» (65), прервавший 3-матчевую победную серию, — 10-е на Западе.