Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
У «Каролины» отличились Джордан Стаал, Андрей Свечников, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. Автором единственной заброшенной шайбы у «Нэшвилла» стал Райан Джохансен.
19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший свою 24-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 12 минут 17 секунд и заработал показатель полезности «+1».
Видео гола Андрея Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Свечникова в текущем сезоне 59 матчей, в которых он набрал 55 (24+31) очков и заработал показатель полезности «+17». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 141 матч и набрал 92 (44+48) очка. Его рекордная результативная серия с набранными очками насчитывает уже 8 матчей.
«Каролина Харрикейнз», набрав 72 очка в 59 встречах, занимает 7-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл Предаторз» (65), прервавший 3-матчевую победную серию, — 10-е на Западе.
- 19 февраля 2020
-
07:12
-
07:05
-
06:57
-
06:45
-
06:38
-
06:31
-
06:23
-
06:16
-
06:11
-
05:58
-
05:40
-
05:26
-
04:50
-
03:45
-
00:00
- 18 февраля 2020
-
23:56
-
23:50
-
23:15
-
23:08
-
22:57
-
22:39
-
22:35
-
22:27
-
22:18
-
22:06
-
21:53
-
21:33
-
21:28
-
21:21
-
21:06
-
20:41
-
20:29
-
20:18
-
20:06
-
19:48