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Кутюрье повторил финт Кучерова, забив гол без броска

Кутюрье повторил финт Кучерова, забив гол без броска
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Украшением матча стал гол нападающего «Флайерз» Шона Кутюрье. Канадский форвард повторил финт российского нападающего Никиты Кучерова, забив гол без броска. Кутюрье выкатился «один в ноль» с Элвисом Мерзликином, показал обманное движение и пустил шайбу между ног латвийскому голкиперу.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В полуфинале Матча звёзд НХЛ-2018 между Атлантическим и Столичным дивизионами Кучеров оформил хет-трик, при этом в третьем голе исполнил такое же движение, как в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2016/2017. Тогда в буллитной серии после игры с «Баффало Сэйбрз» Кучеров сделал обманное движение, но не стал бросать, и шайба проскользнула в ворота.

Кучеров повторил свой гол без броска в Матче всех звёзд НХЛ — 2018
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