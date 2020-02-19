Результаты матчей в НХЛ за 18 февраля 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло семь матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Раст (Кросби, Летанг) – 11:41' (5x4) 2:0 Анджелло (Лафферти, Петтерссон) – 17:03' (5x5) 3:0 Цукер (Кросби, Раст) – 22:52' (5x4) 4:0 Кросби (Хёрнквист, Макканн) – 27:11' (5x4) 5:0 Блюгерс (Раст, Кросби) – 32:35' (5x5) 5:1 Мэттьюс (Нюландер, Маззин) – 36:35' (5x5) 5:2 Дермотт (Спецца, Маринчин) – 38:01' (5x5)
«Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1. Гости уступили в шестом матче кряду, в результате чего покинули зону плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хейз (Фараби, Конечны) – 03:28' (5x5) 2:0 Кутюрье (Жиру) – 04:30' (5x5) 3:0 Майерс (Санхайм, Обе-Кубель) – 32:32' (5x5) 3:1 Бьёркстранд (Бемстрём, Веренски) – 37:21' (5x4) 4:1 Конечны (Хег, Фараби) – 43:40' (5x5) 5:1 Ворачек (Конечны, Жиру) – 50:14' (5x4)
«Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3. Хозяева прервали четырёхматчевую серию поражений, а гости проиграли пятый раз кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Томпсон (Казинс, Байрон) – 05:59' (5x5) 0:2 Питри (Судзуки, Уил) – 16:03' (5x4) 1:2 Фаббри (Манта, Ларкин) – 21:24' (5x5) 1:3 Судзуки (Уил, Татар) – 32:40' (5x4) 2:3 Атанасиу (Бьега, Фильппула) – 45:04' (5x5) 3:3 Грин (Манта, Ларкин) – 50:41' (5x5) 4:3 Атанасиу (Бертуцци) – 54:45' (5x5)
«Оттава Сенаторз» — «Баффало Сэйбрз» — 7:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Монтур – 02:44' (5x5) 0:2 Монтур (Ристолайнен, Олофссон) – 10:12' (5x5) 1:2 Наместников (Пажо, Райлли) – 14:02' (4x5) 2:2 Анисимов (Пол, Сабурен) – 15:07' (5x5) 3:2 Батерсон (Уайт, Эннис) – 15:16' (5x5) 4:2 Анисимов (Эннис, Райлли) – 17:31' (5x4) 4:3 Окпосо (Ларссон, Монтур) – 22:36' (5x5) 5:3 Пажо (Ткачук, Дюклер) – 29:00' (5x5) 5:4 Олофссон (Далин, Айкел) – 33:47' (5x4) 6:4 Пажо (Ткачук, Батерсон) – 52:53' (5x4) 7:4 Дюклер (Пажо) – 59:14' (4x5)
«Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Браун (Райан, Копитар) – 00:35' (5x5) 1:1 Харкинс (Лайне, Рослович) – 33:13' (5x5) 2:1 Аплтон (Рослович) – 37:05' (5x5) 3:1 Уилер (Шайфли, Элерс) – 38:33' (5x5) 3:2 Фрк (Кемпе, Картер) – 41:21' (5x5) 4:2 Элерс (Шайфли, Уилер) – 45:49' (5x5) 4:3 Браун (Рой, Копитар) – 55:16' (5x5) 5:3 Лайне (Коннор, Копп) – 57:43' (en) 6:3 Уилер (Пионк, Элерс) – 58:31' (5x5)
«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барбашев (Гуннарссон) – 29:21' (5x5) 2:0 Барбашев (Бле, Сундквист) – 45:27' (5x5) 3:0 Шварц – 54:45' (5x5)
«Нэшвилл Предаторз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Уильямс, Фёгеле) – 03:23' (5x5) 1:1 Джохансен (Тинорди, Гранлунд) – 20:48' (5x5) 1:2 Свечников (Уильямс) – 23:45' (5x4) 1:3 Нидеррайтер (Нечас, Хаула) – 28:02' (5x5) 1:4 Ахо (ван Римсдайк) – 44:33' (5x5)
Мэттьюс забросил 43-ю шайбу в сезоне, единолично возглавив снайперскую гонку НХЛ
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