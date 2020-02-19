Результаты матчей в НХЛ за 18 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло семь матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2.

«Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1. Гости уступили в шестом матче кряду, в результате чего покинули зону плей-офф.

«Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3. Хозяева прервали четырёхматчевую серию поражений, а гости проиграли пятый раз кряду.

«Оттава Сенаторз» — «Баффало Сэйбрз» — 7:4.

«Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3.

«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0.

«Нэшвилл Предаторз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:4.