Энгелс — об обмене: в «Монреале» не сомневаются в приезде Романова после этого сезона

Канадский журналист Эрик Энгелс, являющийся обозревателем «Монреаль Канадиенс», прокомментировал обмен в «Сент-Луис Блюз» защитника Марко Сканделлы. «Монреаль» получил за игрока выбор второго раунда драфта в 2020 году и условный четвёртый раунд драфта в 2021 году.

«Обмен Сканделлы — ещё одно свидетельство того, что в „Монреале“ не сомневаются в переезде из КХЛ защитника Александра Романова после этого сезона», — написал Энгелс в «Твиттере».

20-летний Романов является защитником ЦСКА. Россиянин был выбран «Канадиенс» во втором раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 38-м номером. Контракта хоккеиста с «армейским» клубом истекает 30 апреля 2020 года, после чего в межсезонье Романов может перебраться за океан.