«Лос-Анджелес» обменяет двукратного обладателя Кубка Стэнли Мартинеса в «Вегас»

Известный североамериканский инсайдер Боб Маккензи сообщил, что «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс» близки к обмену, в результате которого стан «рыцарей» пополнит защитник Алек Мартинес.

32-летний Мартинес был выбран «Кингз» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2007 года под общим 95-м номером. 11 июля 2012 года стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса», набрав в финальной серии 2 (1+1) очка.

В сезоне-2013/2014 завоевал второй Кубок Стэнли, забив гол во втором овертайме пятого матча финальной серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», принесший итоговую победу «Кингз». 3 декабря 2014 года продлил контракт с «Кингз» на шесть лет.

В нынешнем сезоне американский защитник забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "-9" и 17 минутах штрафного времени.