Лучший бомбардир «Сибири» Руохомаа продлил контракт с клубом

«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Микаэлем Руохомаа, сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение с финским хоккеистом подписано сроком до конца сезона-2020/2021.

31-летний Руохамаа — лучший бомбардир «Сибири» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги: в его активе 12 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 54 матчах при показателе полезности "+11" и 34 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду почти 18 минут за матч.

«Сибирь» уже официально получила право выступить в Кубке Гагарина. На счету подопечных Николая Заварухина 70 очков после 58 матчей. Ранее новосибирский клуб сохранил в составе лучшего снайпера Юусо Пуустинена.