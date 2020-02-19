Лучший бомбардир «Сибири» Руохомаа продлил контракт с клубом
«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Микаэлем Руохомаа, сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение с финским хоккеистом подписано сроком до конца сезона-2020/2021.
31-летний Руохамаа — лучший бомбардир «Сибири» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги: в его активе 12 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 54 матчах при показателе полезности "+11" и 34 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду почти 18 минут за матч.
«Сибирь» уже официально получила право выступить в Кубке Гагарина. На счету подопечных Николая Заварухина 70 очков после 58 матчей. Ранее новосибирский клуб сохранил в составе лучшего снайпера Юусо Пуустинена.
«Сибирь» подписала новый контракт со своим лучшим снайпером Пуустиненом
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