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Защитник ЦСКА Марченко хочет вернуться в НХЛ

Защитник ЦСКА Марченко хочет вернуться в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что защитник столичного ЦСКА Алексей Марченко планирует вернуться в Национальную хоккейную лигу.

«На прошлой неделе команды НХЛ получили сообщение о том, что Алексей Марченко заинтересован в возвращении в Северную Америку. Защитник с правым хватом сыграл 121 матч за «Детройт» и «Торонто» перед тем, как отправиться играть в КХЛ за ЦСКА, где он провёл последние три сезона. Он ищет контракт примерно на $ 1,5 млн в год», — отметил Фридман.

В регулярном чемпионате-2019/2020 28-летний защитник сыграл за «армейцев» 57 матчей, набрав 21 (6+15) очко при показателе полезности «+28».

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