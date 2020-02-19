Защитник ЦСКА Марченко хочет вернуться в НХЛ

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что защитник столичного ЦСКА Алексей Марченко планирует вернуться в Национальную хоккейную лигу.

«На прошлой неделе команды НХЛ получили сообщение о том, что Алексей Марченко заинтересован в возвращении в Северную Америку. Защитник с правым хватом сыграл 121 матч за «Детройт» и «Торонто» перед тем, как отправиться играть в КХЛ за ЦСКА, где он провёл последние три сезона. Он ищет контракт примерно на $ 1,5 млн в год», — отметил Фридман.



В регулярном чемпионате-2019/2020 28-летний защитник сыграл за «армейцев» 57 матчей, набрав 21 (6+15) очко при показателе полезности «+28».