Андерсен: «Торонто» получил от «Питтсбурга» хороший урок, как строится чемпионская команда

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:5).

«Я думаю, что «Торонто» получил от «Питтсбурга» хороший урок, как строится чемпионская команда. Они никогда не пропускали ни одной стадии. Всякий раз, когда «Питтсбург» теряет какого-либо игрока из-за травмы, на его место приходит другой парень и демонстрирует максимальное старание и усердие в мелочах», — приводит слова Андерсена журналист Уэс Кросби.



32-летний канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл на льду 19 минут и 54 секунды и набрал 4 (1+3) очка. Теперь на его счету 40 (12+28) очков в 30 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-1».