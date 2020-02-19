Lohud: «Рейнджерс» могли бы сохранить Георгиева, если бы не Шестёркин

Обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно проанализировал вероятность обмена одного из голкиперов «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева.

«Синерубашечники» используют в ротации сразу трёх голкиперов — Георгиева, Хенрика Лундквиста и Игоря Шестёркина, но именно Георгиев считается главным кандидатом на обмен, так как у него заканчивается контракт.

«К сожалению для Георгиева, он выглядит лишним человеком. «Рейнджеры» могут подождать до лета, однако в любом случае им придётся сократить количество вратарей до двух. Георгиев мог бы быть ценным активом, за который клуб держался, если бы не Шестёркин. Считается, что «Рейнджерс» рассматривают Шестёркина как вратаря на долгую перспективу, а в начале января это стало ещё более очевидным, когда он закрепился в основном составе.

В идеале команда сохранила бы обоих россиян, но Лундквист — легендарный человек, у которого ещё год контракта и есть запрет на обмен. Возможно, что «рейнджеры» продержат Георгиева немного дольше. Это зависит от предложений, которые они получат на этой неделе, и от того, верит ли генменеджер Гортон в то, что в межсезонье он сможет сработать более удачно», — отметил Меркольяно.