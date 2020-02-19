Sports Illustrated: Тимченко может потерять посты в КХЛ и СКА из-за смерти при сносе арены

Обозреватель авторитетного североамериканского журнала Sports Illustrated Райан Кеннеди со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что председатель совета директоров КХЛ и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко может потерять свои посты. Виной тому считается трагедия при сносе крыши стадиона СКК Питерский, которая привела к гибели как минимум одного строителя.
«Последствия трагедии при сносе крыши стадиона могут иметь ошеломляющие последствия для высших эшелонов власти в КХЛ. По словам высокопоставленного источника, президент СКА и глава КХЛ Геннадий Тимченко может потерять как минимум один из своих постов. Он может потерять не только президентство в СКА, но перестать быть председателем совета управляющих лиги.
Тимченко может занять место в совете директоров и, как ожидается, не будет привлечён к уголовной ответственности в связи со смертью рабочего Матвея Кучерова, но последствия его причастности к этой катастрофе выглядят серьёзными. Тимченко является владельцем ООО «СКА Арена» и настаивал на том, чтобы эта компания отвечала за строительство нового стадиона, который рекламировался как самая большая хоккейная арена в мире.
Потеря его должностей станет для Тимченко огромным ударом, поскольку авторитет этого человека настолько высок, что он фигурировал на обложке The Hockey News в спецвыпуске 2019 года «Деньги и власть». Ожидается, что новым президентом СКА может стать Роман Ротенберг. Всё это происходит в смутное время смены власти в КХЛ, поскольку бывший президент лиги недавно был назначен заместителем премьер-министра. Его преемником стал Алексей Морозов, но сейчас существует вакуум власти, а дело Тимченко привносит дополнительный фактор интриги», — отмечает Кеннеди.
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