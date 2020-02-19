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Генменеджер «Вашингтона»: посчитал, что важно включить в оборону игрока калибра Диллона

Генменеджер «Вашингтона»: посчитал, что важно включить в оборону игрока калибра Диллона
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал обмен с «Сан-Хосе Шаркс», в результате которого состав «столичной» команды пополнил защитник Бренден Диллон.

«Бренден — очень опытный защитник, который надёжно и жёстко обороняется, играет с полной самоотдачей. Мы посчитали, что нам важно включить в нашу оборонительную линию игрока такого калибра», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний Диллон принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 14 (1+13) баллов при показателе полезности «0» и 83 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 с половиной минут за матч. В этом сезоне он занимает первое место в «Шаркс» по количеству силовых приёмов (178) и четвёртое по блокированным броскам (67).

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