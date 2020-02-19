Лебрюн: при прочих равных Ковальчук был бы не против перейти в «Бостон»

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн поделился мнением о перспективах на обмен форварда «Монреаль Канадиенс» Ильи Ковальчука.
«Что касается возможных обменов, то сразу приходит на ум „Колорадо“, который испытывает проблемы с лазаретом. „Лавины“ играют в увлекательный хоккей, и я чувствую, что Ковальчук хорошо вписался бы в их команду.
При прочих равных условиях, я думаю, Ковальчук действительно был бы не против перейти в «Бостон», потому что «Брюинз» — претендент на кубок, а российский ветеран хочет выиграть трофей. Как я уже говорил, у «Брюинз» действительно были переговоры с представителями Ковальчука, однако в конечном счёте в начале января они не были готовы к заключению контракта.
Я не говорю, что «Брюинз» сейчас не могут произвести обмен, но просто поставьте себя на место генерального менеджера «Бостона» Дона Суини. Два месяц назад он мог заполучить Ковальчука запросто так, а сейчас ему придётся расстаться с каким-либо активом, чтобы осуществить эту сделку", — цитирует Лебрюна The Athletic.
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