Тренер вратарей «Авангарда» – о Гарипове: мы не ждали, что он придёт к нам в топовой форме

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о работе с Эмилем Гариповым и о том, как в клубе выбирают вратарей на матчи.

«Эмиль и как профессионал, и как человек просто супер. Сразу нашёл общий язык с ребятами, с Игорем Бобковым, проявляет себя только с лучшей стороны. Мы не ждали, что он придёт к нам в топовой форме. Знали, что ещё есть время, чтобы подвести его к этому, дать игровую практику. Я считаю, что он справляется.

Окончательное решение принимает главный тренер, но все вопросы мы предварительно обсуждаем всем тренерским штабом. Бобкова с Гариповым очень хорошие отношения, они профессионалы, не какие-то юнцы, которые в своих эмоциях шарахаются из стороны в сторону», — цитирует Звягина «Спорт Бизнес Online».