В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги уже определены шесть участников плей-офф. Борьбу за Кубок Гагарина поведут «Ак Барс», «Авангард», «Барыс», «Автомобилист», «Сибирь» и «Салават Юлаев».
Турнирная таблица и расписание оставшихся матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Оставшиеся две путёвки во второй этап разыграют «Металлург», «Куньлунь Ред Стар», «Амур», «Нефтехимик» и «Адмирал». Первым из восточных клубов КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф «Трактор».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «У кого больше шансов попасть в плей-офф на Востоке КХЛ?».
— «Металлург» и «Нефтехимик»;
— «Металлург» и «Амур»;
— «Металлург» и «Куньлунь»;
— «Металлург» и «Адмирал»;
— другая пара команд.
Принять участие в опросе можно на "Рамблере".
- 19 февраля 2020
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