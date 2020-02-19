У кого больше шансов попасть в плей-офф на Востоке КХЛ?

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги уже определены шесть участников плей-офф. Борьбу за Кубок Гагарина поведут «Ак Барс», «Авангард», «Барыс», «Автомобилист», «Сибирь» и «Салават Юлаев».

Турнирная таблица и расписание оставшихся матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Оставшиеся две путёвки во второй этап разыграют «Металлург», «Куньлунь Ред Стар», «Амур», «Нефтехимик» и «Адмирал». Первым из восточных клубов КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф «Трактор».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «У кого больше шансов попасть в плей-офф на Востоке КХЛ?».

— «Металлург» и «Нефтехимик»;

— «Металлург» и «Амур»;

— «Металлург» и «Куньлунь»;

— «Металлург» и «Адмирал»;

— другая пара команд.

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".