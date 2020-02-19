Кравчук: учитывая мечту Ковальчука, идеальный для него вариант обмена — в «Питтсбург»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о перспективах на обмен форварда «Монреаль Канадиенс» Ильи Ковальчука.

«В «Канадиенс» идёт очередное строительство, все понимают, что возраст Ковальчука не позволяет ему быть лидером клуба на долгие годы. При этом Илья играет очень полезно, на команду. Как, например, в матче с «Бостоном», в котором — редкий для себя в «Канадиенс» случай — не набрал ни одного очка. Ясно, что в Юрьев день интерес к российскому форварду будет. Другое дело, какую цену выставит «Монреаль», от неё и зависит вероятность сделки.

Учитывая мечту Ковальчука войти в Тройной золотой клуб, идеальный для него вариант обмена — в «Питтсбург». У «Пингвинов» много травм и много кубковых амбиций, по стилю они играют в тот классический хоккей, который Илье подходит. Также, на мой взгляд, в «Пингвинз» есть позиции в большинстве, которые Ковальчук усилит. Ну и увидеть такого зрелого мастера рядом с Сидни Кросби и Евгением Малкиным — тоже интересно.

У «Бостона» отличная, сбалансированная команда, тоже один из главных претендентов на Кубок Стэнли. «Бостон» — команда быстрая, которая очень много катается, бригады большинства у неё заполнены под завязку. Это всё не в плюс обмену в «Брюинз».



Ковальчук — в третьем-четвёртом звене «Брюинз»? На мой взгляд, это маловероятно, ведь после победы «Сент-Луиса» в плей-офф-2019 многие клубы по примеру «Блюз» стараются придать этим тройкам агрессии и габаритов. Такой хоккей не для Ковальчука», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.