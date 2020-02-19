«Барыс» поместил нападающего Старченко в список травмированных

«Барыс» поместил нападающего Романа Старченко в список травмированных, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

«В ходе выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (13 февраля) нападающий „Барыса“ Роман Старченко получил травму. Форвард помещён в список травмированных игроков на официальном сайте КХЛ. Старченко пропустит ближайшие матчи команды», — сказано в официальном сообщении.

33-летний нападающий в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 53 матчах, в которых забросил 18 шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафного времени. В среднем за матч Старченко проводит на льду 15 минут 27 секунд. Роман защищает цвета «Барыса» на протяжении всей истории КХЛ.