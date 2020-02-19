35-летний защитник Мегалинский возобновил карьеру во второй финской лиге

Российский защитник Дмитрий Мегалинский заключил контракт с клубом ТУТО, сообщается на официальном сайте клуба, выступающего во второй финской лиге.
Мегалинский пополнил состав «Северстали» по ходу прошлого сезона. Опытный хоккеист провёл за команду 10 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Его показатель полезности составил «-3». Летом 2019 года Дмитрий заключил просмотровый контракт с череповецким клубом, но полноценного соглашения не получил.
Практически всю профессиональную карьеру 35-летний Мегалинский провёл в России. Лишь в 2018 году он полсезона выступал в составе казахстанского «Арлана». На родине Дмитрий защищал цвета «Воронежа», «Локомотива», «Химика», «Витязя», «Металлурга» Новокузнецк, «Спартака» и «Автомобилиста».
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