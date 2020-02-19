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Юханссон — лучший вратарь в истории КХЛ по проценту побед, Коскинен — пятый

Юханссон — лучший вратарь в истории КХЛ по проценту побед, Коскинен — пятый
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала рейтинг вратарей по проценту побед. В рейтинге учитывались только голкиперы, отыгравшие как минимум 62 матча в лиге.

Первый в рейтинге стал голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон. Второе место занял Игорь Шестёркин, сейчас выступающий в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Рейнджерс». Третьим стал ещё один действующий вратарь ЦСКА Илья Сорокин. Четвёртое место занял страж ворот московского «Динамо» Александр Ерёменко. Замкнул топ-5 Микко Коскинен, сейчас защищающий цвета «Эдмонтон Ойлерз».

Рейтинг голкиперов по проценту побед:

72,97% — Ларс Юханссон (74 матча)
66,17% — Игорь Шестёркин (133)
58,31% — Илья Сорокин (307)
58,06% — Александр Ерёменко (453)
57,85% — Микко Коскинен (261).

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