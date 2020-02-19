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Радулов вернулся к тренировкам и может сыграть с «Аризоной»

Радулов вернулся к тренировкам и может сыграть с «Аризоной»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Даллас Старз» Александр Радулов вернулся к тренировкам с командой и может принять участие во встрече с «Аризоной Койотс», информирует официальный сайт американской команды.

Радулов получил травму верхней части тела после столкновения с одноклубником Денисом Гурьяновым в матче с «Миннесотой Уайлд» (2:3). Хоккеист пропустил матч с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), но принял участие в победной домашней игре с «Каролиной Харрикейнз» (4:1), в которой очков не набрал. После игры «Даллас» сообщил о том, что российский нападающий снова помещен в список травмированных.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Радулов провёл 55 матчей и набрал 31 (15+16) очко при показателе полезности "+12".

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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