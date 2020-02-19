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«Ак Барс» отправился на выезд в Москву без Зарипова

«Ак Барс» отправился на выезд в Москву без Зарипова
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» отправился в Москву на матч со «Спартаком», информирует официальный сайт команды. Это будет последний выездной матч казанского клуба в текущем регулярном чемпионате. Не включён в состав «барсов» нападающий Данис Зарипов.

Состав команды:

вратари: Тимур Билялов, Вячеслав Пекса, Адам Рейдеборн;

защитники: Николай Аверин, Ессе Виртанен, Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Альберт Яруллин;

нападающие: Дмитрий Воронков, Владимир Галузин, Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Олег Ли, Артём Лукоянов, Степан Санников, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Мэттью Фрэттин, Михаил Фисенко.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

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