Уильямс: «Каролина» здесь не для того, чтобы поиграть в хоккей. Мы сражаемся за плей-офф

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился мнением о последних выступлениях команды.



«Я с самого начала знал, что у нас сильный менталитет. Иногда ты просто наслаждаешься тем, какая правильная атмосфера в раздевалке и как все идут в одном направлении. Нам всегда нужны два очка. Сейчас — последние 20, а не первые 20 матчей чемпионата.



Мы здесь не для того, чтобы просто в хоккей поиграть. Мы здесь сражаемся за плей-офф. У всех таблица перед глазами. И мы готовы к решающей гонке, чтобы одерживать победы и не вылететь из борьбы. Мы не переживаем, что выступаем в сильнейшем дивизионе НХЛ. Мы просто должны брать свои матчи, и всё будет в порядке», — цитирует игрока официальный сайт лиги.