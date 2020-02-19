Уильямс: «Каролина» здесь не для того, чтобы поиграть в хоккей. Мы сражаемся за плей-офф
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился мнением о последних выступлениях команды.
«Я с самого начала знал, что у нас сильный менталитет. Иногда ты просто наслаждаешься тем, какая правильная атмосфера в раздевалке и как все идут в одном направлении. Нам всегда нужны два очка. Сейчас — последние 20, а не первые 20 матчей чемпионата.
Мы здесь не для того, чтобы просто в хоккей поиграть. Мы здесь сражаемся за плей-офф. У всех таблица перед глазами. И мы готовы к решающей гонке, чтобы одерживать победы и не вылететь из борьбы. Мы не переживаем, что выступаем в сильнейшем дивизионе НХЛ. Мы просто должны брать свои матчи, и всё будет в порядке», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
Читайте также
- 19 февраля 2020
-
18:23
-
17:52
-
17:15
-
16:44
-
16:23
-
15:34
-
15:16
-
15:08
-
14:52
-
14:31
-
14:12
-
13:54
-
13:33
-
13:11
-
12:55
-
12:33
-
12:15
-
11:57
-
11:35
-
11:14
-
10:55
-
10:32
-
10:18
-
09:52
-
09:30
-
09:21
-
09:02
-
08:45
-
08:26
-
08:25
-
08:02
-
07:45
-
07:28
-
07:12
-
07:05
Партнерский контент