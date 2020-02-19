Юрзинов-мл.: хорошо, что «Трактор» сегодня провёл уверенно три периода

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с «Адмиралом» (5:0).



«Несмотря на крупный счёт, игра держала в напряжении, у соперника постоянно возникали опасные моменты. Хорошо, что мы сегодня сыграли уверенно все три периода и добились победы», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Команда хозяев открыла счёт уже на второй минуте встречи, удачным броском отметился нападающий Егор Фатеев. На 15-й минуте преимущество «Трактора» упрочил форвард Вячеслав Основин. В середине третьего периода заброшенную шайбу в актив записал нападающий Ярослав Косов. На 48-й минуте Косов оформил дубль, доведя разницу в счёте до четырёх голов. В концовке точку поставил Ник Бэйлен. «Сухарь» записал в актив голкипер Иван Федотов.

«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф