Основин: игроки «Трактора» хотят в каждом матче радовать болельщиков
Нападающий челябинского «Трактора» Вячеслав Основин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Адмиралом» из Владивостока (5:0) и прокомментировал свой 100-й набранный балл в КХЛ.
«Хорошо сыграл наш вратарь, большое ему спасибо. В атаке получилось реализовать свои моменты, за счёт этого и получилось выиграть. Могли ещё больше забить. Мой гол? Получилось обыграть защитника, бросить вратарю между щитков.
Моё 100-е очко в КХЛ? Каждое очко важно в моей карьере, то, что оно 100-е, только сейчас от вас узнал. Задачи на оставшиеся матчи? Каждый матч выходим, чтобы выиграть и порадовать своих болельщиков, не всегда удаётся это сделать, но мы стараемся», — передаёт слова Основина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
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