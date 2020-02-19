Ахияров: не сказал бы, что травмы виноваты в неудачных результатах «Адмирала»

Защитник «Адмирала» из Владивостока Тимур Ахияров дал комментарий после проигранного матча с челябинским «Трактором» (0:5).



«Не идёт у нас в последнее время, моменты не реализовываем. Много пропускаем в последних матчах? Сказывается, что уже пятый матч на выезде, видимо, поэтому. Юрий Петров – молодец, отработал, в защите хорошо сыграл. Накладывают ли отпечаток травмы? Не сказал бы, что от этого ничего не зависит, да, приходится играть больше, чем обычно.



Насколько игра в КХЛ быстрее, чем в ВХЛ? Думать тут нужно быстрее. Рад ли я, что мне предоставляют много игрового времени? Нет, мы терпим поражения, радоваться нечему», — сказал Ахияров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Бурковым.