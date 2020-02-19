Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ахияров: не сказал бы, что травмы виноваты в неудачных результатах «Адмирала»

Ахияров: не сказал бы, что травмы виноваты в неудачных результатах «Адмирала»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Адмирала» из Владивостока Тимур Ахияров дал комментарий после проигранного матча с челябинским «Трактором» (0:5).

«Не идёт у нас в последнее время, моменты не реализовываем. Много пропускаем в последних матчах? Сказывается, что уже пятый матч на выезде, видимо, поэтому. Юрий Петров – молодец, отработал, в защите хорошо сыграл. Накладывают ли отпечаток травмы? Не сказал бы, что от этого ничего не зависит, да, приходится играть больше, чем обычно.

Насколько игра в КХЛ быстрее, чем в ВХЛ? Думать тут нужно быстрее. Рад ли я, что мне предоставляют много игрового времени? Нет, мы терпим поражения, радоваться нечему», — сказал Ахияров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Бурковым.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020