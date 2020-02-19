Ахияров: не сказал бы, что травмы виноваты в неудачных результатах «Адмирала»
Защитник «Адмирала» из Владивостока Тимур Ахияров дал комментарий после проигранного матча с челябинским «Трактором» (0:5).
«Не идёт у нас в последнее время, моменты не реализовываем. Много пропускаем в последних матчах? Сказывается, что уже пятый матч на выезде, видимо, поэтому. Юрий Петров – молодец, отработал, в защите хорошо сыграл. Накладывают ли отпечаток травмы? Не сказал бы, что от этого ничего не зависит, да, приходится играть больше, чем обычно.
Насколько игра в КХЛ быстрее, чем в ВХЛ? Думать тут нужно быстрее. Рад ли я, что мне предоставляют много игрового времени? Нет, мы терпим поражения, радоваться нечему», — сказал Ахияров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Бурковым.
Читайте также
- 19 февраля 2020
-
20:50
-
20:32
-
20:03
-
19:57
-
19:45
-
19:41
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:40
-
18:23
-
17:52
-
17:15
-
16:44
-
16:23
-
15:34
-
15:16
-
15:08
-
14:52
-
14:31
-
14:12
-
13:54
-
13:33
-
13:11
-
12:55
-
12:33
-
12:15
-
11:57
-
11:35
-
11:14
-
10:55
-
10:32
-
10:18
-
09:52
-
09:30
Партнерский контент