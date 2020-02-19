Задоров — о курьёзе с финалом МЧМ: в России есть недалёкие люди. Например, Тарасов

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал ситуацию вокруг трансляции финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею.



Напомним, все матчи группового этапа и четвертьфинальную игру показывал «Матч ТВ». Но, начиная с полуфинала, матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал. «Матч ТВ» во время финала включил запись старой игры Россия – Канада с молодёжного чемпионата мира 2011 года, которая завершилась победой россиян – 5:3. В итоге после матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России. В частности, с победой сборную России поздравил футболист Дмитрий Тарасов.



«Читал пару комментариев на этот счёт. Я согласен с людьми: вы смотрите матч, где играют Тарасенко, Панарин, Зайцев, Орлов и не знаете, что они давно выступают в НХЛ? Да и съемка девятилетней давности – это видно. Думаю, что смотрели тот матч только люди, далекие от хоккея. Они не разбираются, из-за этого разницы не почувствовали.



У нас есть спортивный канал – «Матч ТВ». Все ждали, что финал будут показывать там. Но когда есть какие-то большие игры, их забирает Первый канал. В Америке есть ESPN, CBC SPORTS – и ты всегда знаешь, что показывать будут на этих каналах.



Я думаю, что Россия – спортивная страна, но у нас также есть и недалёкие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалёкий», — цитирует Задорова «Спорт-экспресс».

В России многие подумали, что молодёжка выиграла золото. Люди смотрели старый матч Во время финала МЧМ-2020 наши телеканалы показывали два золотых матча Россия – Канада. Запутали футболиста Тарасова, да и не только его.