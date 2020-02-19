Московское «Динамо» проиграло «Северстали», но обеспечило себе место в топ-4 Запада

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке победила московское «Динамо» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Динамо» гарантировало себе место в топ-4 Западной конференции по итогам «регулярки».



Подопечным Владимира Крикунова удалось быстро открыть счёт: на пятой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Владимир Брюквин. В концовке первого периода «Северстали» удалось восстановить равновесие на табло усилиями защитника Вадима Кудако. На 33-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол в актив записал форвард Владислав Ефремов. В середине третьего периода счёт опять стал равным, удачным броском отметился нападающий «Северстали» Александр Петунин. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии сильнее оказалась команда хозяев.

