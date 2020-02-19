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Московское «Динамо» проиграло «Северстали», но обеспечило себе место в топ-4 Запада

Московское «Динамо» проиграло «Северстали», но обеспечило себе место в топ-4 Запада
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке победила московское «Динамо» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Динамо» гарантировало себе место в топ-4 Западной конференции по итогам «регулярки».

Подопечным Владимира Крикунова удалось быстро открыть счёт: на пятой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Владимир Брюквин. В концовке первого периода «Северстали» удалось восстановить равновесие на табло усилиями защитника Вадима Кудако. На 33-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол в актив записал форвард Владислав Ефремов. В середине третьего периода счёт опять стал равным, удачным броском отметился нападающий «Северстали» Александр Петунин. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии сильнее оказалась команда хозяев.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Б
Динамо М
Москва
0:1 Брюквин (Ефремов, Ерёменко) – 04:40' (5x5)   1:1 Кудако – 19:58' (5x4)   1:2 Ефремов (Зайцев, Алексеев) – 32:56' (5x5)   2:2 Петунин (Кодола, Кулда) – 48:43' (5x5)   3:2 Кодола – 65:00' (ПБ)
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