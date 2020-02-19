«Северсталь» — «Динамо» М: Морозов и Брюквин выполнили по пять бросков на буллитах

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке победила московское «Динамо» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.



В буллитной серии произошёл необычный случай. Сразу по пять бросков выполнили нападающие Владимир Брюквин и Егор Морозов, причём последний все свои броски выполнил подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Подопечным Владимира Крикунова в сегодняшнем матче удалось быстро открыть счёт — заброшенной шайбой на пятой минуте отметился нападающий Владимир Брюквин. В концовке первого периода «Северстали» удалось восстановить равновесие на табло усилиями защитника Вадима Кудако. На 33-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол в актив записал форвард Владислав Ефремов. В середине третьего периода счёт опять стал равным, точным броском отметился нападающий «Северстали» Александр Петунин. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии удачливее оказалась «Северсталь».