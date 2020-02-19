«Лос-Анджелес» обменял Алека Мартинеса в «Вегас» на два драфт-пика

Клубы Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс» произвели обмен. В стан «рыцарей» отправился защитник Алек Мартинес, взамен «короли» получили право выбора во втором раунде драфта 2020 и 2021 годов.
32-летний Мартинес был выбран «Кингз» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2007 года под общим 95-м номером. 11 июля 2012 года стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса», набрав в финальной серии 2 (1+1) очка.
В сезоне-2013/2014 завоевал второй Кубок Стэнли, забив гол во втором овертайме пятого матча финальной серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», принесший итоговую победу «Кингз». 3 декабря 2014 года продлил контракт с «Кингз» на шесть лет.
В нынешнем сезоне американский защитник забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "-9" и 17 минутах штрафного времени.
- 19 февраля 2020
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