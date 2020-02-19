Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Лос-Анджелес» обменял Алека Мартинеса в «Вегас» на два драфт-пика

«Лос-Анджелес» обменял Алека Мартинеса в «Вегас» на два драфт-пика
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс» произвели обмен. В стан «рыцарей» отправился защитник Алек Мартинес, взамен «короли» получили право выбора во втором раунде драфта 2020 и 2021 годов.

32-летний Мартинес был выбран «Кингз» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2007 года под общим 95-м номером. 11 июля 2012 года стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса», набрав в финальной серии 2 (1+1) очка.

В сезоне-2013/2014 завоевал второй Кубок Стэнли, забив гол во втором овертайме пятого матча финальной серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», принесший итоговую победу «Кингз». 3 декабря 2014 года продлил контракт с «Кингз» на шесть лет.

В нынешнем сезоне американский защитник забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "-9" и 17 минутах штрафного времени.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020