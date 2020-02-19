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Крикунов: «Динамо» играло не очень хорошо. Есть плюс — нашли одного буллитёра

Крикунов: «Динамо» играло не очень хорошо. Есть плюс — нашли одного буллитёра
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (2:3 Б). «Динамо» по итогам регулярки гарантировало себе место в топ-4 Западной конференции.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Мы играли не очень хорошо. Второй гол пропустили при ошибке, его не надо было пропускать. Тем не менее доиграли до буллитов. Есть один плюс – нашли одного буллитёра в команде.

Цель команды на данном этапе? Вы думаете, мы кого-то выбираем? Нет, мы этого не делаем. Играть нужно до конца. Видите, что последние матчи «улетели». В Хельсинки на 0:5 – вообще не играли, сегодня еле-еле. Надо команду к плей-офф подготавливать», — приводит слова Крикунова официальный сайт «Северстали».

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