Крикунов: «Динамо» играло не очень хорошо. Есть плюс — нашли одного буллитёра

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (2:3 Б). «Динамо» по итогам регулярки гарантировало себе место в топ-4 Западной конференции.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Мы играли не очень хорошо. Второй гол пропустили при ошибке, его не надо было пропускать. Тем не менее доиграли до буллитов. Есть один плюс – нашли одного буллитёра в команде.



Цель команды на данном этапе? Вы думаете, мы кого-то выбираем? Нет, мы этого не делаем. Играть нужно до конца. Видите, что последние матчи «улетели». В Хельсинки на 0:5 – вообще не играли, сегодня еле-еле. Надо команду к плей-офф подготавливать», — приводит слова Крикунова официальный сайт «Северстали».

«Северсталь» — «Динамо» М: Морозов и Брюквин выполнили по пять бросков на буллитах