Разин: «Северсталь» трижды обыграла «Динамо» за сезон — это дорогого стоит

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги выигранного матча с московским «Динамо» (3:2 Б).



«Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали. Большое спасибо ребятам за то, что, несмотря ни на что, они доказали, что мы команда.



Тяжёлый матч, но мы лучше играли, контролировали ход встречи. Мы три раза в сезоне одолели «Динамо», пусть и по буллитам, но я думаю, что это дорогого стоит. Ещё раз спасибо ребятам», — цитирует Разина официальный сайт «Северстали».



Подопечным Владимира Крикунова удалось быстро открыть счёт — на пятой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Владимир Брюквин. В концовке первого периода «Северстали» удалось восстановить равновесие на табло усилиями защитника Вадима Кудако. На 33-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол в свой актив записал форвард Владислав Ефремов. В середине третьего периода счёт опять стал равным, точным броском отметился нападающий «Северстали» Александр Петунин. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии удачливее оказалась команда хозяев.

