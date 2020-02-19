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Разин: «Северсталь» трижды обыграла «Динамо» за сезон — это дорогого стоит

Разин: «Северсталь» трижды обыграла «Динамо» за сезон — это дорогого стоит
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги выигранного матча с московским «Динамо» (3:2 Б).

«Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали. Большое спасибо ребятам за то, что, несмотря ни на что, они доказали, что мы команда.

Тяжёлый матч, но мы лучше играли, контролировали ход встречи. Мы три раза в сезоне одолели «Динамо», пусть и по буллитам, но я думаю, что это дорогого стоит. Ещё раз спасибо ребятам», — цитирует Разина официальный сайт «Северстали».

Подопечным Владимира Крикунова удалось быстро открыть счёт — на пятой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Владимир Брюквин. В концовке первого периода «Северстали» удалось восстановить равновесие на табло усилиями защитника Вадима Кудако. На 33-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол в свой актив записал форвард Владислав Ефремов. В середине третьего периода счёт опять стал равным, точным броском отметился нападающий «Северстали» Александр Петунин. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии удачливее оказалась команда хозяев.

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