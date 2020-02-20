Овечкин: не думаю, что погоня за 700-м голом в НХЛ кого-то отвлекает

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал безголевую серию, которая составляет четыре матча. Россиянин готовится отпраздновать результативный юбилей. Сейчас на счету Овечкина 698 голов в НХЛ.

«Я всегда с радостью играю в хоккей. Погоня за 700-м голом отвлекает? Не думаю. Если это произойдёт, то произойдёт. Это просто вопрос времени – завтра, послезавтра, когда угодно. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы улучшить нашу игру, обеспечить место в плей-офф, а затем мы продолжим», приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Россиянин не забивает уже в пяти матчах подряд. 34-летний нападающий с 40 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.