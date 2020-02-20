Бучневич вывел «Рейнджерс» вперёд в матче с «Чикаго»

В Чикаго (Иллинойс, США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Вторую шайбу «Рейнджерс» в этом матче забросил российский нападающий Павел Бучневич. Этот гол стал для него 14-м в текущем сезоне и 57-м за всё время выступления в НХЛ. Также в сезоне-2019/2020 24-летний уроженец Череповца отдал 22 голевые передачи.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Павел Бучневич был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте 2013 года в третьем раунде под общим 75-м номером, выступает за клуб с 2016 года. Ранее Бучневич играл за череповецкую «Северсталь» и петербургский СКА.