Панарин забросил 30-ю шайбу в сезоне

В Чикаго (Иллинойс, США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт третий период, счёт 5:3 в пользу гостей.
На 10-й минуте третьего периода пятую шайбу в ворота «Чикаго» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Этот гол стал для него 30-м в сезоне. Также на его счету 49 ассистов в текущем розыгрыше НХЛ. За всю карьеру за океаном Панарин сыграл 380 матчей, забил 146 голов и отдал 253 голевые передачи.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В составе «Чикаго Блэкхоукс» Панарин выступал с 2015 по 2017 год. Будучи игроком клуба из штата Иллинойс, стал обладателем «Колдер Трофи», приза, вручаемого лучшему новичку НХЛ.
- 20 февраля 2020
-
07:26
-
07:19
-
07:09
-
06:57
-
06:45
-
06:39
-
06:27
-
06:24
-
06:14
-
04:58
-
00:00
- 19 февраля 2020
-
23:45
-
23:30
-
22:49
-
22:35
-
22:27
-
22:21
-
22:08
-
21:52
-
21:30
-
20:50
-
20:32
-
20:03
-
19:57
-
19:45
-
19:41
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:40
-
18:23
-
17:52
-
17:15
-
16:44
-
16:23