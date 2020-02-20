Панарин забросил 30-ю шайбу в сезоне

В Чикаго (Иллинойс, США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт третий период, счёт 5:3 в пользу гостей.

На 10-й минуте третьего периода пятую шайбу в ворота «Чикаго» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Этот гол стал для него 30-м в сезоне. Также на его счету 49 ассистов в текущем розыгрыше НХЛ. За всю карьеру за океаном Панарин сыграл 380 матчей, забил 146 голов и отдал 253 голевые передачи.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В составе «Чикаго Блэкхоукс» Панарин выступал с 2015 по 2017 год. Будучи игроком клуба из штата Иллинойс, стал обладателем «Колдер Трофи», приза, вручаемого лучшему новичку НХЛ.