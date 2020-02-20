«Рейнджерс» выменяли из «Филадельфии» голкипера Берюбе
Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз» произвели обмен, сообщается в официальном «твиттере» «синерубашечников». «Рейнджерс» в обмен на будущие предпочтения получили голкипера Жана-Франсуа Берюбе.
В нынешнем сезоне 28-летний голкипер не провёл ни одного матча на уровне НХЛ. Канадский вратарь сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс», в которых в среднем за матч пропускал 2,56 шайбы и отражал 90,6% бросков.
В НХЛ Жан-Франсуа выступал за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхоукс», в общей сложности сыграв всего 20 матчей. В основной команде «Рейнджерс» на данный момент трое голкиперов: это Игорь Шестёркин, Александр Георгиев и Хенрик Лундквист.
Lohud: «Рейнджерс» могли бы сохранить Георгиева, если бы не Шестёркин
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
07:26
-
07:19
-
07:09
-
06:57
-
06:45
-
06:39
-
06:27
-
06:24
-
06:14
-
04:58
-
00:00
- 19 февраля 2020
-
23:45
-
23:30
-
22:49
-
22:35
-
22:27
-
22:21
-
22:08
-
21:52
-
21:30
-
20:50
-
20:32
-
20:03
-
19:57
-
19:45
-
19:41
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:40
-
18:23
-
17:52
-
17:15
-
16:44
-
16:23
Партнерский контент