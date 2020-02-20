«Рейнджерс» выменяли из «Филадельфии» голкипера Берюбе

Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз» произвели обмен, сообщается в официальном «твиттере» «синерубашечников». «Рейнджерс» в обмен на будущие предпочтения получили голкипера Жана-Франсуа Берюбе.

В нынешнем сезоне 28-летний голкипер не провёл ни одного матча на уровне НХЛ. Канадский вратарь сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс», в которых в среднем за матч пропускал 2,56 шайбы и отражал 90,6% бросков.

В НХЛ Жан-Франсуа выступал за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхоукс», в общей сложности сыграв всего 20 матчей. В основной команде «Рейнджерс» на данный момент трое голкиперов: это Игорь Шестёркин, Александр Георгиев и Хенрик Лундквист.