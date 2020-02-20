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Голы Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

Голы Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

В Чикаго (Иллинойс, США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей о счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич и Артемий Панарин. Для Бучневича этот гол стал 14-м в текущем розыгрыше лиги, для Панарина — 30-м. Также в составе команды из Нью-Йорка отличились Филип Хитил, Райан Строум, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. У «Чикаго» две шайбы забросил Доминик Кубалик, ещё один гол на счету Дрейка Каджулы.

После поражения, ставшего для «Блэкхоукс» вторым подряд, команда из Чикаго занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Рейнджерс» — 11-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил – 01:58' (5x5)   1:1 Кубалик (Кит, Кейн) – 22:29' (5x5)   1:2 Бучневич (Крайдер) – 42:33' (5x5)   1:3 Строум (Деанджело, Зибанеджад) – 44:01' (5x4)   2:3 Кубалик (Каджула, Тэйвз) – 46:05' (5x5)   2:4 Крайдер (Зибанеджад, Стаал) – 48:48' (5x5)   2:5 Панарин – 49:41' (5x5)   3:5 Каджула (Тэйвз, Нюландер) – 51:39' (5x5)   3:6 Зибанеджад (Бучневич, Крайдер) – 53:37' (5x5)
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