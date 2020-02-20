Голы Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

В Чикаго (Иллинойс, США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей о счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич и Артемий Панарин. Для Бучневича этот гол стал 14-м в текущем розыгрыше лиги, для Панарина — 30-м. Также в составе команды из Нью-Йорка отличились Филип Хитил, Райан Строум, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. У «Чикаго» две шайбы забросил Доминик Кубалик, ещё один гол на счету Дрейка Каджулы.

После поражения, ставшего для «Блэкхоукс» вторым подряд, команда из Чикаго занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Рейнджерс» — 11-е на Востоке.