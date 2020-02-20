Шестёркин стал пятым новичком в истории «Рейнджерс» с пятиматчевой победной серией

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 37 из 40 бросков и одержал пятую победу кряду. Российский голкипер стал пятым новичком в истории «Рейнджерс» с пятиматчевой победной серией. Клубный рекорд принадлежит Джиму Генри (семь матчей в сезоне-1941/1942), второе место занимает Стив Уикз (шесть, сезон-1981/1982), а Шестёркин разделил третье место с Генри (сезон-1941/1942), Дэном Блэкберном (сезон-2001/2002) и Лорном Шабо (сезон-1926/1927).

В общей сложности для россиянина этот матч стал восьмым за карьеру в НХЛ, в которых он одержал семь побед.