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Артемий Панарин повторил достижение Марка Мессье и Мариана Габорика

Артемий Панарин повторил достижение Марка Мессье и Мариана Габорика
Хоккей / НХЛ 0

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей о счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился нападающий Артемий Панарин, которая стала для него 30-й в нынешнем сезоне. В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний форвард набрал 79 очков, забросив 30 шайб и сделал 49 результативных передач в 57 матчах.

Панарин стал третьим игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, кто в дебютном сезоне за клуб смог забросить 30+ шайб и сделать 40+ результативных передач. В сезоне-1991/1992 это удалось сделать Марку Мессье, а в сезоне-2009/2010 Мариану Габорику.

Панарин продлил результативную серию до 7 матчей, осталось 8 очков до личного рекорда
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