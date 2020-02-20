Артемий Панарин повторил достижение Марка Мессье и Мариана Габорика

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей о счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился нападающий Артемий Панарин, которая стала для него 30-й в нынешнем сезоне. В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний форвард набрал 79 очков, забросив 30 шайб и сделал 49 результативных передач в 57 матчах.

Панарин стал третьим игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, кто в дебютном сезоне за клуб смог забросить 30+ шайб и сделать 40+ результативных передач. В сезоне-1991/1992 это удалось сделать Марку Мессье, а в сезоне-2009/2010 Мариану Габорику.